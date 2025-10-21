Zur Premiere ihres neuen Films "Die, My Love" präsentierte sich Jennifer Lawrence in Rom in einem stylischen Look: In einem gepunkteten Rock und einem lässigen Pullover zog sie auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich.

Jennifer Lawrence (35) hat bei der Premiere ihres neuen Films "Die, My Love" in Rom einen stilvollen Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin wählte einen zart rosafarbenen, gepunkteten Rock, den sie mit einem lässigen, tief ausgeschnittenen Pullover in Braun mit schwarzen Elementen kombinierte.

Den Look vervollständigte sie mit schwarzen High Heels, silberfarbenem Schmuck und einer eleganten Hochsteckfrisur. Ihr Make-up hielt die 35-Jährige dezent - lediglich ihr dunkelroter Lippenstift setzte einen ausdrucksstarken Akzent und sorgte für das gewisse Etwas.

In London erlaubte sie tiefere Einblicke

Während Jennifer Lawrence in Rom mit schlichter Eleganz begeisterte, sorgte sie kurz zuvor in London mit einem deutlich mutigeren Look für Gesprächsstoff. Die 35-Jährige erschien in einem Kleid mit tiefem V-Ausschnitt, der bis zum Dekolleté reichte, wie Bilder auf dem Instagram-Account des Films zeigen. Stilvoll abgerundet wurde das Outfit durch goldene Accessoires.

Jennifer Lawrence steht mit Robert Pattinson vor der Kamera

Jennifer Lawrence spielt in "Die, My Love" nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch Produzentin des Filmprojekts. Der Psychothriller basiert auf dem Roman "Mátate, amor" der argentinischen Autorin Ariana Harwicz (47) aus dem Jahr 2012 und erzählt die Geschichte einer Mutter namens Grace, die unter postpartaler Depression und einer Psychose leidet. An Lawrences Seite spielt "Twilight"-Star Robert Pattinson (39).

Der Film wurde bereits im Mai bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt und mit Standing Ovations gefeiert. Für Jennifer Lawrence, selbst zweifache Mutter, war die Rolle eine tiefgehende und emotionale Erfahrung. In Cannes sprach sie offen über das "extrem isolierende Gefühl", das viele Frauen nach der Geburt empfinden, und darüber, wie schwierig es für sie war, zwischen ihren eigenen Emotionen und denen ihrer Figur zu unterscheiden.