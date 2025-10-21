Zur Premiere ihres neuen Films "Die, My Love" präsentierte sich Jennifer Lawrence in Rom in einem stylischen Look: In einem gepunkteten Rock und einem lässigen Pullover zog sie auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich.
Jennifer Lawrence (35) hat bei der Premiere ihres neuen Films "Die, My Love" in Rom einen stilvollen Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin wählte einen zart rosafarbenen, gepunkteten Rock, den sie mit einem lässigen, tief ausgeschnittenen Pullover in Braun mit schwarzen Elementen kombinierte.