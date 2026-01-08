Zu ihrem besonderen Jahr: Neue Porträts von König Carl Gustaf und Königin Silvia veröffentlicht

Das schwedische Königshaus bereitet sich auf ein historisches Jubiläumsjahr vor: König Carl XVI. Gustaf feiert am 30. April seinen 80. Geburtstag. Im Juni steht dann die Goldhochzeit mit Königin Silvia an.

Schweden blickt auf ein royales Jubiläumsjahr: König Carl XVI. Gustaf (79) feiert am 30. April, der traditionellen Walpurgisnacht, seinen 80. Geburtstag. Wenige Wochen später steht das nächste Großereignis an - die Goldhochzeit mit Königin Silvia (82). Das Königshaus hat nun die ersten Details zu den geplanten Feierlichkeiten bekanntgegeben und zudem neue Porträts des Königspaars veröffentlicht, die auf Schloss Drottningholm geschossen wurden.

Der König zeigt sich darauf in Admiralsuniform mit dem Band des Seraphim-Ordens sowie zahlreichen weiteren Auszeichnungen, darunter historische Erinnerungsmedaillen der Könige Gustaf V., Gustaf VI. Adolf, Haakon VII., Olav V. und Harald V. Königin Silvia trägt auf ihrem Porträt ebenfalls das Band des Seraphim-Ordens sowie das berühmte "brasilianische Diadem".

Die Stockholmer dürfen gratulieren

Der runde Geburtstag des Monarchen wird mit einem umfangreichen Programm begangen. In der Schlosskirche findet zunächst ein Dankgottesdienst, das traditionelle "Te Deum", für geladene Gäste statt. Auf dem äußeren Schlosshof des Königlichen Schlosses wird eine große militärische Ehrenaufwartung abgehalten.

Ein besonderer Höhepunkt für die Öffentlichkeit: Von Lejonbacken aus nimmt der König eine Sängerhuldigung entgegen und empfängt die Gratulationen der Bevölkerung. Am Abend des Geburtstags findet dann ein großes Galadinner für geladene Gäste statt.

Nur wenige Wochen später steht das nächste Jubiläum an. Am 19. Juni feiern Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia ihren 50. Hochzeitstag. Da dieser Tag auf Mittsommer fällt, werden die Feierlichkeiten auf Samstag, den 13. Juni, vorgezogen. Die Goldhochzeit beginnt ebenfalls mit einem "Te Deum" in der Schlosskirche.

Mit Kutsche und Königsschaluppe durch Stockholm

Ein spektakuläres Programm erwartet die Stockholmer an diesem Tag: Das Königspaar wird mit der Königsschaluppe "Vasaorden" über das Wasser fahren und anschließend in einer Pferdekutsche durch die schwedische Hauptstadt ziehen. Weitere öffentliche Programmpunkte sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.