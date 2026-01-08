Zu ihrem besonderen Jahr: Neue Porträts von König Carl Gustaf und Königin Silvia veröffentlicht

Das schwedische Königshaus bereitet sich auf ein historisches Jubiläumsjahr vor: König Carl XVI. Gustaf feiert am 30. April seinen 80. Geburtstag. Im Juni steht dann die Goldhochzeit mit Königin Silvia an.
Schweden blickt auf ein royales Jubiläumsjahr: König Carl XVI. Gustaf (79) feiert am 30. April, der traditionellen Walpurgisnacht, seinen 80. Geburtstag. Wenige Wochen später steht das nächste Großereignis an - die Goldhochzeit mit Königin Silvia (82). Das Königshaus hat nun die ersten Details zu den geplanten Feierlichkeiten bekanntgegeben und zudem neue Porträts des Königspaars veröffentlicht, die auf Schloss Drottningholm geschossen wurden.