Gwyneth Paltrow machte sich und ihren Fans ein sexy Geburtstagsgeschenk zu ihrem 48.: Auf Instagram zeigte sie sich nackt in freier Natur. Aber nicht alle waren begeistert...

So freizügig hat sie sich schon lange nicht mehr präsentiert: Gwyneth Paltrow postete zu ihrem 48. Geburtstag ein Nacktfoto von sich auf Instagram und schrieb dazu: Heute in nichts außer meinem Geburtstagsanzug...

Den meisten gefiel das Bild. US-Schauspielerin und Paltrow-Freundin Courteney Cox (56) kommentierte: "Happy Birthday! Was für ein schönes Mädchen, du bist auf so viele Art und Weisen inspirierend." Kollegin Vanessa Hudgens (31) fand das Bild einfach nur "Wow". Auch Demi Moore (57), Paris Hilton (39), Miranda Kerr (37) und Naomi Campbell (50) schickten ein "Like".

Aber nicht allen waren so begeistert. Den schlichten Kommentar "MOM" von Gwyneth Paltrows Tochter Apple interpretierten einige als Entsetzen der Teenie-Tochter über die mütterliche Freizügigkeit als Peinlichkeit. Die meisten Fans machten sich aber über die Moralisierung lustig und kommentierten: "Nichts, wofür man sich schämen müsste", "Sie sieht wundervoll aus." Oder einfach nur mit "DAD".

