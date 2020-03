(rto/spot) , 03.03.2020 - 06:21 Uhr , aktualisiert am 03.03.2020 - 06:21 Uhr

1 Camila Cabello hat sich einen kleinen Spaß mit ihren Followern erlaubt Foto: Ron Adar/ shutterstock.com

Sängerin Camila Cabello will ihren 23. Geburtstag offenbar gebührend feiern: Auf Instagram postete sie zum Anlass ihres Ehrentages ihr erstes "Nacktfoto".

Camila Cabello (22, "Senorita") feiert am 3. März ihren 23. Geburtstag. Um das gebührend zu feiern, hat die Sängerin ihr erstes "Nacktfoto" auf ihren Instagram-Kanal hochgeladen. Dazu schreibt sie: "Ich werde in wenigen Stunden 23 Jahre alt, also postete ich mein erstes Nacktbild im Internet."

Sie sind ein Fan von Camila Cabellos Musik? Hier gibt es ihr aktuelles Album

Aber ganz ernst gemeint war das Ganze natürlich nicht. Denn das Foto, das wahrscheinlich vor allem Männerherzen höher hätte schlagen lassen, entpuppte sich lediglich als ein altes Baby-Foto der Sängerin, auf dem sie in ein Handtuch eingehüllt ist und in die Kamera sieht.