1 Marc Terenzi ist stolz auf seine Tochter. Foto: imago/Future Image

Zu ihrem 16. Geburtstag hat Sarah Connor erstmals ein Foto ihrer Tochter Summer gezeigt. Jetzt rückt Vater Marc Terenzi nach und schreibt bewegende Worte zu einem gemeinsamen Foto.















Zum 16. Geburtstag ihrer Tochter Summer haben Sarah Connor (42) und Marc Terenzi (43) zum ersten Mal Fotos ihres gemeinsamen Kindes auf Instagram gepostet und rührende Zeilen verfasst. Die 16-Jährige darf mit diesem besonderen Geburtstag nun auch selbst in den sozialen Medien auftreten. Vater Marc Terenzi legte jetzt mit einer besonders emotionalen Liebesbekundung auf der Plattform nach.

"An die wichtigste Frau in meinem Leben", schreibt der Musiker zu einem gemeinsamen Vater-Tochter-Bild. "Summer, jeden Tag begeisterst du mich mehr. Manchmal denke ich 'Wow, das ist wirklich meine Tochter'." Sie sei "mit einem Talent geboren" worden, "das nur wenige besitzen".

Er sei durch sie "zu einer besseren Person geworden". "Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht so eine Beziehung vorstellen können", schreibt Terenzi weiter. "Auf all die unglaublichen Geschichten, die wir in den vergangenen 16 Jahren miteinander geteilt haben... Und auf all die Geschichten, die noch geschrieben werden."

Marc Terenzi ist Vater von insgesamt vier Kindern. Zwei davon stammen aus der Ehe mit Sarah Connor. Die beiden heirateten 2004 standesamtlich, im selben Jahr kam ihr Sohn Tyler auf die Welt. 2006 wurde Summer geboren. 2008 trennten sich die beiden Musiker, ihre Ehe wurde 2010 geschieden.