Schauspieler Robert Wagner (95) zeigt sich als stolzer Großvater. Zum 13. Geburtstag seiner Enkelin Clover hat der "Hart aber herzlich"-Star ein seltenes Foto veröffentlicht und dem Mädchen herzliche Worte gewidmet.

"Eine der größten Freuden des Lebens"

Auf seinem Instagram-Account postete er eine Aufnahme, auf der er mit seiner Enkelin auf einem Sofa sitzt. Er hat den Arm um sie gelegt und beide lachen in die Kamera. "Alles Gute zum 13. Geburtstag, meine wunderschöne Enkelin Clover", schrieb der 95-Jährige dazu. "Zu sehen, wie du zu einer so klugen, freundlichen und temperamentvollen jungen Dame herangewachsen bist, ist eine der größten Freuden des Lebens."

Lesen Sie auch

Weiter bekundete er dem Mädchen: "Oma und ich sind so stolz auf dich und die junge Frau, die du wirst. Willkommen in deinen Teenagerjahren - das ist erst der Anfang einer wundervollen Reise. Wir lieben dich so sehr."

Robert Wagner markierte in dem Beitrag Clovers Eltern, Natasha Gregson Wagner und den "Eine himmlische Familie"-Star Barry Watson. Natasha ist die älteste Tochter seiner verstorbenen Frau Natalie Wood, die Wagner adoptiert hat. 1974 bekam das Paar noch Tochter Courtney Wagner. 1981 ertrank Wood im Alter von nur 43 Jahren bei einer Bootstour.

35. Hochzeitstag mit seiner Jill

Der Schauspieler war in den vergangenen Jahren nur noch vereinzelt im Fernsehen zu sehen, etwa als Stiefvater von Charlie Sheen (59) in "Two and Half Men". Von 2009 bis 2019 spielte er Anthony DiNozzo senior in der Krimiserie "Navy CIS". Neben dem Geburtstag seiner Enkelin hatte Wagner noch einen weiteren privaten Anlass zum Feiern: Er konnte auch mit seiner Ehefrau Jill St. John (84) den 35. Hochzeitstag zelebrieren. Zu diesem Anlass postete er ein Video mit vielen Bildern des Paares aus den vergangenen Jahren.