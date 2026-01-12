1 Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa

Zu hohes Tempo in einer Kurve wird einem Autofahrer auf der B14 bei Fellbach am Sonntagmorgen zum Verhängnis.











Zu hohes Tempo in einer Kurve ist einem 25 Jahre alten Autofahrer am Sonntagmorgen auf der B14 bei Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, war der 25-Jährige gegen 8.50 Uhr mit einem Renault auf der B14 von Stuttgart kommend in Richtung Anschlussstelle Fellbach-Süd unterwegs gewesen. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Transporter. Der Renault kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst einen Leitpfosten.