Zu hohes Tempo: Unfall auf B14 bei Fellbach: Zu schnell unterwegs – Fahrer verliert Kontrolle
Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa

Zu hohes Tempo in einer Kurve wird einem Autofahrer auf der B14 bei Fellbach am Sonntagmorgen zum Verhängnis.

Zu hohes Tempo in einer Kurve ist einem 25 Jahre alten Autofahrer am Sonntagmorgen auf der B14 bei Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, war der 25-Jährige gegen 8.50 Uhr mit einem Renault auf der B14 von Stuttgart kommend in Richtung Anschlussstelle Fellbach-Süd unterwegs gewesen. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Transporter. Der Renault kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst einen Leitpfosten.

 

Beim Versuch, wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken, geriet das Auto ins Schleudern. Der Wagen drehte sich, prallte gegen die Leitplanke und kam schließlich mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Auch andere Verkehrsteilnehmer wurden nach bisherigem Stand nicht verletzt.

Der Sachschaden am Renault beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es am Sonntagmorgen dennoch nicht.

 