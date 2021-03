1 Osterboten im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Foto: factum/Jürgen Bach

Eine gute Woche nach der Saisoneröffnung muss das Blühende Barock in Ludwigsburg seine Pforten schon wieder schließen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist zu hoch.

Ludwigsburg - Das war ein kurzes Vergnügen: Das Blühende Barock und der Märchengarten in Ludwigsburg müssen am Montag, 29. März, wieder schließen: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigsburg lag drei Tage lang bei Werten über 100, deshalb muss die von Bund und Ländern beschlossene Notbremse gezogen werden. Auch Dauerkarteninhaber können dann nicht in die Anlage. Bis einschließlich Sonntag, 28. März, sind Besuche indes noch möglich – Online-Tickets gibt es über die Website www.blueba.de.

Mit der Buchung des Onlinetickets erfolge auch die vorgeschriebene Erfassung der Besucherdaten zur etwaigen Nachverfolgung im Coronafall, teilt das Blühende Barock mit. Optimistische Parkfans können noch bis zum 31. März Dauerkarten zum Vorverkaufspreis für bessere Zeiten erstehen – am Haupteingang zwischen 9 und 18 Uhr. Saisonkarten gibt es bei Wiederöffnung des Parks dann nur noch zum Saisonpreis. Erst wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wieder unter 100 liegt, kann voraussichtlich wieder geöffnet werden.

