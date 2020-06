Miese Konsumstimmung in der Corona-Krise Historische Umsatzrückgänge im Stuttgarter Einzelhandel

Die Lockerungen in der Corona-Krise helfen dem Handel nicht. Die Stimmung ist kaputt. Als einen Grund hat man die Masken ausgemacht. Sie seien Shopping-Stopper. Breuninger zeigt, was in der Krise helfen kann.