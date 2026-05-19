Zu geringe Innovationsfähigkeit?: „Rückwärtsgewandt“ – Stuttgarter Professorin kritisiert Autoindustrie

Konzerne wie Mercedes und Bosch leiden unter einer zu geringen Innovationsfähigkeit, kritisiert die Frauenhofer-Wissenschaftlerin Katharina Hölzle. Ein Grund sei die Führungskultur.
Die Leiterin des Stuttgarter Frauenhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO), Professorin Katharina Hölzle, hat Konzernen wie Bosch, Mercedes und anderen Unternehmen aus der Autobranche eine mangelnde Risikobereitschaft vorgeworfen. „Es fehlt der Mut zum Risiko, der Mut, in Forschung und Entwicklung zu investieren, und der Mut, etwas Neues auszuprobieren. Stattdessen fahren die Unternehmen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten und auch Investitionen zurück“, sagte Hölzle unserer Zeitung.