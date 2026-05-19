Zu geringe Innovationsfähigkeit?: „Rückwärtsgewandt“ – Landes-Technologiebeauftragte kritisiert Mercedes und Bosch

Mercedes und Bosch leiden unter einer zu geringen Innovationsfähigkeit, kritisiert die Technologiebeauftragte des Landes Katharina Hölzle. Ein Grund sei die Führungskultur.
Die Technologiebeauftragte der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin, Professorin Katharina Hölzle, hat Bosch, Mercedes und anderen Automobilbauern eine unzulängliche Innovationsfähigkeit vorgeworfen. „Es fehlt der Mut zum Risiko, der Mut, in Forschung und Entwicklung zu investieren, und der Mut, etwas Neues auszuprobieren. Stattdessen fahren die Unternehmen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten und auch Investitionen zurück“, sagte Hölzle im Gespräch mit unserer Redaktion.