Boris Becker hat in einem Interview-Podcast über das Ehe-Aus mit Barbara Becker gesprochen. Dabei verriet die Tennislegende, wie das Ex-Paar heute zueinander steht.

Tennislegende Boris Becker (58) hat in einem Interview offen über seine gescheiterte Ehe mit Barbara Becker (59) gesprochen. Die Ehe hielt von 1993 bis 2001 und endete nach Beckers Seitensprung mit Angela Ermakova. "Ich habe sie betrogen, daran besteht kein Zweifel", sagte Becker nun im "The Louis Theroux Podcast" über seine Ex-Frau. Doch nach der Scheidung habe es Situationen gegeben, die "nicht so nett" von ihr gewesen seien. "Wissen Sie, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, sie hatte die Macht, weil ich der Bösewicht war", sagte Becker im Gespräch mit Louis Theroux (55). "Sie hat einen schönen Scheck dafür bekommen. Sie bekam eine nette monatliche Unterhaltszahlung und erkannte, dass niemand perfekt ist."

Bereits in seiner Apple-TV-Doku hatte Boris Becker erklärt: Nicht seine Affäre mit Ermakova, aus der Tochter Anna (25) hervorging, habe primär zur Scheidung von Barbara geführt. Sondern deren Angewohnheit, den Vorfall immer und immer wieder zu thematisieren. "Bei jeder Diskussion zog sie diesen Joker und sagte, ich solle die Klappe halten: 'Denn wenn die Welt wüsste, was du getan hast, würdest du ohnehin verlieren.'" Er habe erwidert: "Du hast Recht, aber das ist nicht die Art von Beziehung, die ich führen kann. Das ist unmöglich. Ich sagte: 'Barbara, ich glaube, wir brauchen eine Pause."

Boris Becker: "Wir haben das hinter uns gelassen"

Im Podcast-Interview betonte Becker nun jedoch auch, dass das Verhältnis der beiden mittlerweile harmonisch ist. "Wir haben es geschafft, eine Beziehung aufzubauen, die auf Respekt basiert." Barbara Becker sei "eine wunderbare Mutter für meine beiden ältesten Söhne. Sie ist dieses Jahr auch nach Mailand gezogen. Also haben wir das hinter uns gelassen. Wir betrachten uns 25 Jahre später wirklich als eng verbundene Familie."

Von seinen Vaterqualitäten ist der Ex-Tennisprofi, der im November 2025 mit seiner jetzigen Frau Lilian de Carvalho Monteiro eine Tochter auf der Welt begrüßte, überzeugt: "Ich bezeichne mich gerne als guten Vater." Er habe sich nach der Scheidung auch "wirklich um meine beiden Ältesten gekümmert, obwohl sie zu dieser Zeit nicht in Europa lebten und nach Miami gezogen waren".

Mit Barbara Becker hat Boris Becker die Söhne Noah (32) und Elias (26), aus der Affäre mit Angela Ermakova stammt Tochter Anna Ermakova. Mit Ex-Frau Lilly Becker (49) hat er Sohn Amadeus (16). Seit September 2024 ist Boris Becker mit Lilian de Carvalho Monteiro verheiratet.