Für den Tänzer Edvin Revazov war nationale Identität zweitrangig, bis der Krieg in der Ukraine ausbrach. Mit dem Hamburger Kammerballett engagiert er sich für geflüchtete Kollegen.
Der Hamburger Solist Edvin Revazov gastiert für insgesamt zwei Vorstellungen beim Stuttgarter Ballett. An diesem Donnerstag tanzt er in „Anna Karenina“ letztmals den Liebhaber der Titelfigur. Die Rolle des Grafen Wronski wurde ihm auf den Leib choreografiert, John Neumeier hat die Figur 2017 mit dem Deutsch-Ukrainer entwickelt, bei der Übernahme des Stücks durchs Bolschoi-Ballett im Jahr darauf war Revazov als Assistent an der Einstudierung in Moskau beteiligt.