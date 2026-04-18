Zu Gast beim Bundespresseball: Lisa Müller bezaubert bei Auftritt in Berlin

Lisa Müller hat beim Bundespresseball in einer weißen Traumrobe gefeiert. Es war der erste Auftritt der Dressurreiterin bei der Veranstaltung.
Lisa Müller (36) hat beim Bundespresseball in Berlin einen glamourösen Auftritt hingelegt. Die Dressurreiterin posierte in einem weißen, ärmellosen Kleid für die Fotografen. Das Outfit hatte eine auffällige Schleppe und fiel bis auf den Boden. Zu der Abendrobe kombinierte Lisa Müller ein funkelndes Collier und dazu passende Hängeohrringe. Ihre Haare trug die Ehefrau von Fußballstar Thomas Müller (36) nach hinten gebunden.