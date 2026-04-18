Zu Gast beim Bundespresseball: Lisa Müller bezaubert bei Auftritt in Berlin

Lisa Müller hat beim Bundespresseball in einer weißen Traumrobe gefeiert. Es war der erste Auftritt der Dressurreiterin bei der Veranstaltung.

Lisa Müller (36) hat beim Bundespresseball in Berlin einen glamourösen Auftritt hingelegt. Die Dressurreiterin posierte in einem weißen, ärmellosen Kleid für die Fotografen. Das Outfit hatte eine auffällige Schleppe und fiel bis auf den Boden. Zu der Abendrobe kombinierte Lisa Müller ein funkelndes Collier und dazu passende Hängeohrringe. Ihre Haare trug die Ehefrau von Fußballstar Thomas Müller (36) nach hinten gebunden.

Die Reitsportlerin hatte vergangenes Jahr für Aufsehen gesorgt, als sie ein Praktikum bei Ilse Aigner (61), der Präsidentin des bayerischen Landtags, absolvierte und in die CSU eintrat.

Ehemann Thomas unterstützt Lisa Müller aus der Ferne

Zu ihrem ersten Auftritt beim Bundespresseball in Berlin konnte ihr Ehemann die 36-Jährige nicht begleiten. Thomas Müller lebt bekanntlich seit Sommer 2025 in Kanada und spielt dort für die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer. Die beiden sind seit 2009 verheiratet und besitzen gemeinsam ein Pferdegestüt im Münchner Umland.

Im Interview mit der "Welt am Sonntag" sagte der Fußballstar im Februar, er habe vor dem Wechsel nach Kanada eine Liste mit Vor- und Nachteilen erstellt: "Daher war mir klar, dass es auch Dinge geben wird, die einem nicht so schmecken, gerade bei der enormen Distanz nach Hause." Er sei aber schon immer jemand gewesen, der mit der Realität gut klarkomme. Und fügte hinzu: "Zu meiner Zeit in Vancouver gehört es jetzt eben, dass ich meine Frau und die Pferde nur selten um mich habe."

Dass seine Ehefrau Lisa Müller sich in der Politik engagiert, komme nicht überraschend, so Thomas Müller weiter. Das Thema sei bei ihr schon immer sehr präsent gewesen, es mache ihr viel Spaß. "Sie hat einiges drauf", lobte er und stellte klar: "Das Ganze ist kein PR-Gag. Sie ist an den inhaltlichen Themen sehr interessiert."