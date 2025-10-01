Zu Gast bei Stephen Colbert: So erschüttert war Jimmy Kimmels Familie

Jimmy Kimmel war bei Stephen Colbert zu Gast und sprach über die Folgen seiner kurzzeitigen Absetzung. Der Moderator schilderte, wie dramatisch die Suspendierung verlief und welche Spuren sie bei seiner Familie hinterließ: "Wir waren erschüttert", so Kimmel über sich, seine Frau und die Kinder.
Jimmy Kimmel (57) hat seinen Late-Night-Kollegen Stephen Colbert besucht und dabei zum ersten Mal ausführlich über die kurzzeitige Absetzung seiner Show gesprochen. Am 17. September hatte der Sender ABC "Jimmy Kimmel Live!" auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen, am 23. September kehrte die Sendung wieder zurück. In der Dienstagsausgabe von "The Late Show" bezeichnete Kimmel die Ereignisse als "emotionale Achterbahnfahrt".