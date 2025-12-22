Zu Gast bei Politiker-Party: Rapper Haftbefehl schaut bei Özdemirs 60. Geburtstag vorbei

Cem Özdemir feiert seinen 60. – und ein prominenter Musiker kommt zum Gratulieren. Woher kommt die Verbindung zwischen dem Grünen-Politiker und dem Rapper?
Stuttgart - Grünen-Spitzenpolitiker Cem Özdemir hat zu seinem 60. Geburtstag Besuch von Rapper Haftbefehl bekommen. Ein gemeinsames Foto postete der niedersächsische FDP-Politiker Murat Kalmis auf seinem Instagram-Profil. "Hammer Abend, es war mir eine Freude", kommentierte Özdemir das Foto. Özdemir tritt als Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März 2026 an, um Nachfolger von Winfried Kretschmann zu werden.