Zu Gast bei Kris Jenner: Prinz Harry und Herzogin Meghan ernten Kritik

Dieser Partybesuch dürfte noch länger für Gesprächsstoff sorgen: Prinz Harry und Herzogin Meghan mischten sich unter zahlreiche Stars und Sternchen beim 70. Geburtstag von Reality-Star Kris Jenner. Haben sie damit einmal mehr die Royal Family brüskiert - und dazu auch noch sich selbst verleugnet?
Dass Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) auf Kris Jenners (70) glamouröser James-Bond-Geburtstagsparty gefeiert haben, sorgt im Nachgang für einige Diskussionen. Palastinsider zeigen sich laut "Page Six" "entsetzt", PR-Experten sehen der "Daily Mail" zufolge ein Debakel für das Herzogpaar von Sussex.