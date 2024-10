Zu Gast bei Jimmy Kimmel: Zu zweit Asiafood oder doch Einhorn-Zirkus? Lady Gagas Hochzeitspläne

Superstar Lady Gaga (38) nutzt aktuell jede Gelegenheit, öffentlich über ihren Verlobten Michael Polansky (46) zu schwärmen. Kurz nachdem sie sich bei der Premierenfeier ihres neuen Films "Joker: Folie à Deux" gemeinsam in Los Angeles schwer verliebt zeigten, legte Lady Gaga als Gast bei "Jimmy Kimmel Live!" nach. Dem Moderator offenbarte die Musikerin nicht nur, wie putzig Polansky im April um ihre Hand angehalten hatte. Sie gab auch erste Hinweise, was von ihrer Hochzeit erwartet werden darf.

Noch wüssten beide nicht, wie genau die Feierlichkeiten aussehen könnten. Sie befänden sich diesbezüglich aber in regem Austausch. Vor allem die beiden Extreme, wie könnte es auch anders sein, scheinen Lady Gaga am meisten anzusprechen: "Wir reden tatsächlich viel darüber, einfach zu zweit zum Standesamt zu gehen und danach Chinesisch zu bestellen. Auf der anderen Seite, ihr kennt mich, könnte es auch auf einen Zirkus mit Einhörnern hinauslaufen."

Die Frage nach der Frage aller Fragen

Im Gespräch mit Jimmy Kimmel (56) enthüllte die 13-fache Grammypreisträgerin auch, wie ihr Liebster um ihre Hand angehalten hatte. Den offensichtlichen Weg habe er dafür nicht gewählt: "Wir haben zusammen einen Ausflug gemacht und sind Klettern gegangen. Am Gipfel hat er mir aber keinen Heiratsantrag gemacht. [...] Wir stiegen wieder hinunter und gingen einfach zurück ins Zimmer" - und genau diesen antiklimaktischen Moment wählte er. Allerdings nicht um sie zu fragen, ob sie ihn heiraten will. Sondern um sie zu fragen, ob er ihr überhaupt einen Antrag machen darf.

"Es war so typisch Michael, mich zu fragen, ob er mich fragen darf. Er wollte wissen, ob es okay ist, um meine Hand anzuhalten. Ich antwortete nur: 'Ja! Es ist okay!'" Daraufhin habe er aus seinem Rucksack den Verlobungsring gezogen - "es war so super süß".

Lady Gaga und Michael Polanksy sind seit 2020 zusammen. Kennengelernt hatten sich die Sängerin und der Tech-Unternehmer ein Jahr zuvor über Gagas Mutter Cynthia Germanotta. Beim Super Bowl 2020 präsentierten sie sich erstmals als Paar der Öffentlichkeit.