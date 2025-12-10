Zu Gast bei Jimmy Kimmel Live!: David Letterman lobt Jimmy Kimmel als Anführer des Widerstands

Als David Letterman bei "Jimmy Kimmel Live!" auftauchte, wurde aus einem Promo-Auftritt ein emotionales Wiedersehen. Die Late-Night-Legende stärkte Kimmel nach dessen Suspendierung demonstrativ den Rücken - mit Worten, die selbst den routinierten Gastgeber sichtbar berührten.

Wenn Jimmy Kimmel (58) seinen früheren Late-Night-Kollegen David Letterman (78) in seiner Show "Jimmy Kimmel Live!" zu Gast hat, wird es immer eine besondere Sendung. Letterman ist seit Jugendtagen Kimmels größtes Idol - zum 16. Geburtstag stand der Name von Lettermans Sendung auf seinem Kuchen, und als Teenager trug er stolz eine Jacke der Show. Mehr als einmal kämpfte Kimmel bereits mit den Tränen, wenn er über die Bedeutung sprach, die Letterman und dessen Vermächtnis für ihn haben.

Emotionale Beziehung der beiden Late-Night-Hosts Umso emotionaler dürfte es für Kimmel gewesen sein, Letterman diese Woche zurück bei sich im Studio zu haben - gerade nach den letzten Monaten, die für ihn durchaus turbulent waren. Letterman schaute vorbei, um Werbung für die neue Staffel seiner Netflix-Interviewreihe "My Next Guest Needs No Introduction" zu machen.

Vor dem Hintergrund von Kimmels Suspendierung durch den Sender ABC im September stärkte Letterman seinem Schützling nun demonstrativ den Rücken. "Wissen die Leute eigentlich, dass du sowas wie der Anführer des Widerstands bist?", sagte Letterman. Kimmel war kurzzeitig suspendiert worden, nachdem er in der Show den Tod von Charlie Kirk thematisiert und dabei scharfe Kritik an Trump sowie an der politischen Instrumentalisierung der Tat geäußert hatte.

Nichts als Lob von Letterman

Doch damit war noch lange nicht Schluss. Letterman machte unmissverständlich klar, wie viel ihm Kimmel bedeutet: "Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ich liebe diesen Mann", erklärte er offen. Angesichts der tiefen Bewunderung, die Kimmel für Letterman hegt, dürfte ihn diese öffentliche Liebeserklärung besonders gefreut haben.

Politisch motivierte Absetzung

Letterman fand zudem warme Worte für Kimmels Kollegen Seth Meyers (51) und Stephen Colbert (61). "Ihr macht alle einen wunderbaren Job und helft dabei, unsere Demokratie zu verteidigen", sagte er.

Schon im September, als die Show des Moderators gestoppt wurde, sprang ihm Letterman zur Seite, "Es ist lächerlich. Man kann nicht einfach jemanden feuern, nur weil man Angst hat oder versucht, sich bei einer autoritären, kriminellen Regierung im Oval Office einzuschleimen", erklärte er damals.

Netflix-Show startet am 16. Dezember

Neben all den Liebesbekundungen und politischen Tönen geriet fast zur Nebensache, dass Letterman eigentlich da war, um seine eigene Netflix-Show zu promoten. In seinem Interview-Format trifft er auf verschiedene Prominente, um ihnen auf den Zahn zu fühlen. In der neuen Staffel interviewt er unter anderem Michael B. Jordan (38) und Jason Bateman (56). Die erste Folge - ein Backstage-Besuch bei Adam Sandlers (59) Stand-up-Tour - wurde bereits am 1. Dezember vorab veröffentlicht.