Zu Gast bei Jimmy Kimmel Live!: David Letterman lobt Jimmy Kimmel als Anführer des Widerstands

Als David Letterman bei "Jimmy Kimmel Live!" auftauchte, wurde aus einem Promo-Auftritt ein emotionales Wiedersehen. Die Late-Night-Legende stärkte Kimmel nach dessen Suspendierung demonstrativ den Rücken - mit Worten, die selbst den routinierten Gastgeber sichtbar berührten.
Wenn Jimmy Kimmel (58) seinen früheren Late-Night-Kollegen David Letterman (78) in seiner Show "Jimmy Kimmel Live!" zu Gast hat, wird es immer eine besondere Sendung. Letterman ist seit Jugendtagen Kimmels größtes Idol - zum 16. Geburtstag stand der Name von Lettermans Sendung auf seinem Kuchen, und als Teenager trug er stolz eine Jacke der Show. Mehr als einmal kämpfte Kimmel bereits mit den Tränen, wenn er über die Bedeutung sprach, die Letterman und dessen Vermächtnis für ihn haben.