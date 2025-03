Prinz William (42) hat bei einem TV-Auftritt verraten, was die Lieblingssendung seine Sohnes Prinz George (11) ist. Am Mittwoch (26. März) traf der britische Thronfolger begleitetet von einem Kamerateam die Stars der Amazon-Dokuserie "Clarkson's Farm".

Bei dem Treffen mit dem bekannten Landwirt Kaleb Cooper (26) und dem Gutsverwalter Charlie Ireland verriet er, dass sein ältester Sohn zu den einschaltenden Fans der britischen Landwirtschaftsserie gehört. Die beiden arbeiten für "Top Gear"-Moderator Jeremy Clarkson (64) auf dessen Bauernhof in den britischen Cotsworlds.

Darum schimpft Prinz George mit Kaleb Cooper

Zu Cooper sagte Prinz William laut "itv News" bei ihrem Aufeinandertreffen: "Jetzt schaut George zu. Ich habe ihn gefragt: 'Was soll ich sagen, wenn ich Kaleb treffe?' und er antwortete: 'Sag Kaleb, er soll auf seine Ausdrucksweise achten.'" Cooper habe daraufhin gescherzt: "Ich wurde ausgeschimpft, weil ich zu viel geflucht habe. Ich habe versucht, damit aufzuhören, aber gleichzeitig ist es auch großartig."

Sowohl Cooper als auch sein Kollege Ireland freuten sich allerdings sehr darüber, auch den jungen Royal mit ihrer Dokuserie zu begeistern: "Es ist großartig, denn es soll alle zusammenbringen, nicht wahr - auf dem Familiensofa."

Prinz William ist neuer Schirmherr für mentale Gesundheit

Prinz William traf bei seinem Besuch, der von einem Kamerateam der beliebten Amazon-Dokuserie begleitet wurde, auf der Folly Farm in Pensford nicht nur auf die beiden TV-Stars, sondern auch auf weitere junge Landwirte. Mit ihnen sprach er als neuer Schirmherr der Organisation "We Are Farming Minds" über die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit und die Gefahr von psychischen Problemen in landwirtschaftlichen Berufen.

Gegründet wurde die Organisation 2020 von den Herzogtumspächtern Sam und Emily Stables, nachdem der Landwirt aus Hertfodshire selbst mit schwerwiegenden psychischen Problemen zu kämpfen hatte.

"Ein inspirierender Nachmittag"

Auf Instagram postete Prinz William begeisterte Worte nach seinem Treffen mit den "Clarkson's Farm"-Stars. "Es war schön, heute einige Jungbauern des Herzogtums Cornwall zu treffen und es war eine Freude, mich Kaleb Cooper und Charlie Ireland für einen inspirierenden Nachmittag anschließen zu können."