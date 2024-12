Zu Fuß zur Schule: Schüler im Kreis Ludwigsburg gewinnen bei Landeswettbewerb

1 Die Kinder der drittplatzierten Quellen-Grundschule Rielingshausen erhielten eine Auswahl an Mobilitätsspielen. Foto: Landratsamt Ludwigsburg/Andrea Würth

Bei der Mitmach-Aktion „Schulwegprofis – Wer geht, gewinnt!“ sollen Kinder dazu begeistert werden zu Fuß zur Schule zu gehen. Die ersten drei Plätze sicherten sich dabei Grundschulen aus dem Kreis Ludwigsburg.











Knapp 4000 Kinder an 14 Grundschulen im Landkreis Ludwigsburg nahmen an der Mitmach-Aktion „Schulwegprofis – Wer geht, gewinnt!“ im Rahmen des Landesprogramms „Movers – Aktiv zur Schule“ teil. Dabei legten die Kinder im Projektzeitraum vom 16. September bis zum 4. Oktober ihre Schulwege eigenständig zurück und dokumentierten dies täglich auf einem Klassenposter. So entstand ein Wettbewerb um einen Überraschungspreis. Was 2023 als Pilotprojekt im Landkreis Ludwigsburg startete, wird jetzt landesweit umgesetzt. Insgesamt beteiligten sich in Baden-Württemberg 115 Grundschulen mit insgesamt 21.396 Schülerinnen und Schülern an dem Projekt.