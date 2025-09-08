Zu Ehren von Ozzy Osbourne: Trotz Aerosmith-Aus: Steven Tyler rockt bei den MTV Video Music Awards

Emotionale Rückkehr: Steven Tyler ehrte bei den MTV Video Music Awards 2025 den verstorbenen Ozzy Osbourne mit einem kraftvollen Auftritt. Für den 77-Jährigen war es der erste große Bühnenauftritt seit dem Tourabschied von Aerosmith.
Dieser Moment ging allen Rockfans unter die Haut: Steven Tyler (77) kehrte am Sonntag bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena in New York auf die ganz große Bühne zurück. Gemeinsam mit dem Aerosmith-Gitarristen Joe Perry (74) sowie den Musikern Yungblud (28) und Nuno Bettencourt (58) ehrte der Aerosmith-Frontmann den verstorbenen Ozzy Osbourne (1948-2025) mit einer bewegenden Tribute-Performance.