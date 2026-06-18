Zu Ehren des japanischen Kaiserpaares: Prinzessin Ariane glänzt bei ihrem Staatsbankett-Debüt

Beim Staatsbankett für das japanische Kaiserpaar in Amsterdam hatte Prinzessin Ariane ihren großen Auftritt: In leuchtendem Rot und mit einem Diamant-Diadem feierte die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima ihr Staatsbankett- und Tiara-Debüt.
Prinzessin Ariane (19) hat ihren ersten großen Glanzauftritt hingelegt. Beim Staatsbankett zu Ehren des japanischen Kaiserpaares Naruhito und Masako im Königlichen Palast in Amsterdam trug die jüngste Tochter von König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) am Mittwochabend erstmals ein Diadem - und entschied sich dazu für eine leuchtend rote Robe. Für eine Prinzessin, die sonst eher zurückhaltend gekleidet auftritt, ist das ein bemerkenswerter Schritt.