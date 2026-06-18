Zu Ehren des japanischen Kaiserpaares: Prinzessin Ariane glänzt bei ihrem Staatsbankett-Debüt

Beim Staatsbankett für das japanische Kaiserpaar in Amsterdam hatte Prinzessin Ariane ihren großen Auftritt: In leuchtendem Rot und mit einem Diamant-Diadem feierte die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima ihr Staatsbankett- und Tiara-Debüt.

Prinzessin Ariane (19) hat ihren ersten großen Glanzauftritt hingelegt. Beim Staatsbankett zu Ehren des japanischen Kaiserpaares Naruhito und Masako im Königlichen Palast in Amsterdam trug die jüngste Tochter von König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) am Mittwochabend erstmals ein Diadem - und entschied sich dazu für eine leuchtend rote Robe. Für eine Prinzessin, die sonst eher zurückhaltend gekleidet auftritt, ist das ein bemerkenswerter Schritt.

Modeexpertin Josine Droogendijk von "Modekoningin Máxima" zeigte sich begeistert. Ariane sei "wirklich der Star des Abends" gewesen, sagte sie laut "AD". Die kräftige Farbe bringe die sonst zurückhaltende Prinzessin förmlich zum Strahlen.

Ein Diadem mit langer Geschichte

Das eigentliche Highlight war jedoch das Diadem, denn es markierte eine Premiere. Ariane griff zur diamantenen Harfentiara, einem Stück, das in den vergangenen Jahren nur selten zu sehen war. Laut "De Telegraaf" wurde es einst für Königin Emma angefertigt. Droogendijk ergänzte gegenüber dem "AD", König Willem III. habe das Schmuckstück für Emma in Auftrag gegeben, es selbst aber nie zu Gesicht bekommen, da er zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben war.

In den Niederlanden tragen junge Royals ein Diadem meist erst ab dem 18. Lebensjahr. Traditionell erhalten die Oranjes zum 18. Geburtstag eine eigene Tiara - so war es bei Juliana, Beatrix und Amalia. Als Nicht-Thronfolgerin braucht Ariane ein solches Schmuckstück seltener, darf für ihre öffentlichen Auftritte aber ebenfalls im königlichen Tresor stöbern.

Rot von Kopf bis Fuß

Arianes Kleid stammte vom Londoner Label Safiyaa, das auch Schwester Amalia schon getragen hat. Wie "AD" berichtet, kam der rote Stoff mit nur einer einzigen Blüte als Schmuckelement aus.

Auch Kronprinzessin Amalia (22) setzte auf Rot, allerdings in einem gedeckteren Dunkelrot von Jan Taminiau. Das abgeänderte Kleid hatte sie bereits zur royalen Hochzeit in Jordanien getragen. Dazu kombinierte sie die Mellerio-Tiara mit ihren Rubinen, die laut "De Telegraaf" zu ihren liebsten Stücken zählt.

Königin Máxima ließ sich von ihren Töchtern nicht in den Schatten stellen. Sie erschien in einer hellen Robe der niederländischen Designerin Iris van Herpen und wählte für das Diadem das größte Stück aus dem Oranje-Tresor - samt des wertvollsten Diamanten der Familie. Der große, hellblaue Stein an der Spitze ist der weltweit bekannte Stuart-Diamant, den die Königin nach Angaben beider Zeitungen nur für die bedeutendsten Anlässe hervorholt, etwa beim Staatsbesuch in Großbritannien 2018.

Neben den engsten Familienmitgliedern waren auch Prinzessin Beatrix, Prinzessin Laurentien sowie Prinzessin Margriet mit ihrem Mann Pieter van Vollenhoven beim Diner zu Gast. Serviert wurde dem "AD" zufolge unter anderem Königskrabbe mit Lauchmousse, eine Champignonconsommé mit geschmortem Kalbfleisch und Shiitake-Pilzen sowie ein Rinderfilet, ehe ein Mandelkuchen mit Kirschblütensauce den Abend abschloss.

Dass die Prinzessin ausgerechnet bei diesem Anlass ihr Tiara-Debüt feierte, dürfte mit den engen Beziehungen zwischen dem niederländischen Königspaar und dem japanischen Kaiserhaus zusammenhängen. Ein Besuch eines japanischen Kaisers in den Niederlanden gilt als Seltenheit - der letzte liegt laut "De Telegraaf" mehr als 25 Jahre zurück. In seiner Rede betonte Willem-Alexander: "Wir sind dankbar für die tiefe Freundschaft zwischen unseren Familien. Und für die einzigartige und historische Verbindung zwischen unseren Ländern. Eine Verbindung, die vor 426 Jahren, im Jahr 1600, entstand. (...) Heute Abend feiern wir diese Freundschaft."