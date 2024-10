Zu Ehren der Baby Loss Awareness Week: Prinzessin Kate sendet persönliche Worte an trauernde Eltern

1 Prinzessin Kate vor wenigen Tagen bei einem Termin in Southport. Foto: ddp images/CAMERA PRESS/ROTA

Mit einer einfachen, aber bedeutungsvollen Geste hat sich Prinzessin Kate an der jährlichen britischen Baby Loss Awareness Week beteiligt. Mit einem Post in den sozialen Medien schickte sie Kraft und Hoffnung an betroffene Familien.











Zum Ende der jährlichen Baby Loss Awareness Week hat Prinzessin Kate (42) auf ihren Social-Media-Kanälen eine Botschaft an alle Betroffenen geschickt. Am Dienstag (15. Oktober) postete die Ehefrau von Prinz William (42) auf Instagram und X ein Foto einer brennenden Kerze mit der Aufschrift "Wave of Light". Dazu verfasste sie unterstützende Worte an Menschen, die den Verlust eines Kindes zu bewältigen haben.