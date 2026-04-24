Zu diesen Zeiten ist das Tanken laut ADAC am günstigsten

Am Morgen und Vormittag ist das Tanken laut Zapfsäulen-Daten weniger kostpielig – den Mittag und die frühen Nachmittagsstunden sollte man dagegen meiden.

Es ist ein bekanntes Phänomen, das sich auch am Freitagvormittag bestätigt hat: Die Preise an den Tankstellen folgen einem festen Rhythmus. Nachdem die Kosten für E10 und Diesel am Donnerstagnachmittag noch Rekordhöhen erreichten, zeigt die Kurve am Vormittag nach unten. Wer clever tankt, spart im Vergleich zu den Spitzenwerten über 10 Cent pro Liter.

Tanken am Vormittag in Stuttgart Die Auswertung von 96 Stationen im Großraum Stuttgart zeigt, dass sich das Preisniveau am Vormittag stabilisiert:

Super E10: 2,031 € (Durchschnitt)

Super (E5): 2,092 € (Durchschnitt)

Diesel: 2,119 € (Durchschnitt)

Während am Donnerstagnachmittag fast keine Station mehr E10 für unter zwei Euro anbot, gibt es heute Vormittag wieder mehr Gelegenheiten für Schnäppchenjäger. An diesen Stationen zahlte man Stand 10.33 Uhr nur 1,999 € für den Liter E10:

SCHARR-Tankstelle, Handwerkstrasse 35 (Stuttgart-Vaihingen)

RAN, Engelbergstr. 5 (Stuttgart-Weilimdorf)

Freie Tankstelle, Salzburger Straße 46-56 (Stuttgart-Feuerbach)

RAN, Siemensstr. 8 (Ditzingen)

Supermarkt-Tankstelle, Motorstr. 16-18 (Korntal-Münchingen)

Tägliche Vormittagsentspannung bei Diesel

Auch beim Diesel reduziert sich der Druck vormittags. Lag der Durchschnitt gestern noch bei über 2,16 €, können Autofahrer am Freitagvormittag an einigen Stationen für deutlich weniger tanken.

Die günstigsten Diesel-Anbieter (Stand: 24.4., 10.33 Uhr)

ORLEN Express, Augsburger Str. 740 (Stuttgart-Obertürkheim) – 2,069 €

RAN, Hedelfinger Str. 17 (Stuttgart-Ost) – 2,079 €

AVIA XPress, Neckarwiesenstr. 7 (Stuttgart-Ost) – 2,079 €

Im Kontrast dazu stehen Hochpreis-Stationen wie Shell in der Schwarenbergstraße oder Esso am Flughafen, die mit 2,149 € pro Liter Diesel am oberen Ende rangieren.

Es ist jederzeit möglich, dass sich die Daten durch Preissenkungen ändern und nicht mehr aktuell sind – etwa, wenn bestimmte Betreiber bemerken, dass sie zu teuer sind. Unten eine Tabelle mit Selbstaktualisierungsfunktion – angezeigt wird immer der teuerste Wert für Super (E5). Indem man die Spalte für eine der drei Kraftstoff-Sorten anklickt, kann man nach günstig und teuer sortieren:

Tanken am Wochenende in Stuttgart

Der ADAC rät Autofahrern regelmäßig dazu, die Vormittagsstunden für den Tankstopp zu nutzen, da die Preise wegen der „12-Uhr-Regel“ mittags ihren Höhepunkt erreichen und dann über Stunden hinweg relativ hoch bleiben können, bevor es abends wieder günstiger wird. Kurz vor 12 Uhr am Vormittag ist es aber meist etwa 2 Cent günstiger als abends.

Hinweis: Die Daten im Fließtext basieren auf einer Momentaufnahme der Preisübermittlung von 10.33 Uhr. Kraftstoffpreise sind hochdynamisch und können sich kurzfristig ändern. Dieser Artikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und gründlich von einem Redakteur überprüft. Die Tabelle ist verbindlich – Angaben im Text ohne Gewähr für jeden Einzelfall. Datenstand: Freitag, 24. April 2026, 10.33 Uhr, jedoch mit permanenter Selbstaktualisierung in der Tabelle und in den Kurven.