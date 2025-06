Den 53. Geburtstag ihrer jüngsten Tochter hat die britische Schauspiel-Ikone Joan Collins mit einem liebevollen Instagram-Posting gewürdigt. Katy hat in ihrem Leben bereits einige schwere gesundheitliche Hürden überwunden.

"Denver-Clan"-Star Joan Collins (92) hat ein seltenes Bild mit dem jüngsten ihrer drei Kinder geteilt. Zum 53. Geburtstag widmete sie ihrer Tochter Katy eine süße Hommage.

"Töchter sind für immer"

"Meine wunderschöne Tochter Katy hat letzten Freitag den glücklichsten aller Geburtstage gefeiert", teilte die britische Schauspiellegende auf ihrem Instagram-Account mit. Dazu stellte sie noch die Hashtags "Töchter sind für immer" und "Töchterliebe" sowie drei rote Herzen. Auf dem dazugehörigen Foto lächeln Mutter und Tochter nebeneinander in die Kamera. Collins, die mit über 90 immer noch sehr fit aussieht, trägt einen weißen Leinenhut, einen Tweedblazer und eine Perlenkette mit großem Kreuzanhänger, während Katy eine schwarze Beanie-Mütze und eine Steppjacke gewählt hatte.

Katy stammt aus Joan Collins' dritter Ehe mit Ronald Kass, mit dem die Schauspielerin von 1972 bis 1983 verheiratet war. Aus ihrer zweiten Ehe mit Anthony Newley hat sie zudem zwei weitere Kinder: Tochter Tara (61) und Sohn Alexander (59).

Als Kind wäre Katy fast gestorben

Ihre jüngste Tochter hat Medienberichten zufolge bereits etliche Schicksalsschläge erlitten: Im Alter von nur acht Jahren wäre sie beinahe bei einem schrecklichen Verkehrsunfall ums Leben gekommen und lag mit schweren Kopfverletzungen und einem Schlüsselbeinbruch 47 Tage im Koma. Im Jahr 2012 stürzte sie im Alter von 41 Jahren schwer im Foyer des Wohnblocks ihrer Mutter in Hollywood. Dabei erlitt sie einen Augenhöhlenbruch und wurde ins Cedars-Sinai-Krankenhaus in Beverly Hills eingeliefert. Sie erholte sich davon jedoch vollständig.

Die fünfte Ehe hält schon mehr als 20 Jahre

Joan Collins ist seit 2002 mit ihrem fünften Ehemann, Produzent Percy Gibson (geb. 1965), verheiratet. Berühmt wurde sie vor allem durch ihre Rolle der Alexis Colby in der Serie "Der Denver-Clan". 2015 wurde sie als Dame Commander of the British Empire vom Königshaus geadelt und führt seither den Namenszusatz "Dame".