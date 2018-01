Zu Debatte in Ditzingen Nicht nachvollziehbare Entscheidung

Von Franziska Kleiner 31. Januar 2018 - 18:00 Uhr

Der Ausschuss für Technik und Umwelt lehnt einen Klimaschutzmanager ab. Eine Chance wurde vertan. Aber der Ditzinger Gemeinderat kann sie noch nutzen.

Ditzingen - Mit sieben zu sechs Stimmen hat es der Technik- und Umweltausschuss abgelehnt, einen Klimaschutzmanager einzustellen. Die Empfehlung an den Gemeinderat wurde mit denkbar knapper Mehrheit ausgesprochen.

Vor allem die CDU war Wortführer gegen einen im Rathaus angesiedelten Klimaschutzmanager. Sie argumentierte, der Blick von außen auf die Kommune sei hilfreicher als die Binnensicht. Das mag zutreffend sein für eine Stadt, die im Klimaschutz bereits viel erreicht hat, also völlig neue Ideen braucht. Die Ditzinger indes liegen noch weit hinter dem selbst gesteckten ursprünglichen Ziel, in eigenen Gebäuden deutlich Energie zu sparen.

Klimaschutzmanager wird staatlich gefördert

Flankiert von weiten Teilen der Freien Wähler hat die CDU damit die Chance sowohl auf staatliche Förderung als auch auf schnelle Hilfe vertan. Schließlich ist mit einer Stelle im Rathaus eine enge Anbindung an Verwaltung und Gemeinderat gewährleistet. Das wäre trotz Befristung der Stelle ein Einstieg in einen nachhaltigen Klimaschutz. Dass die CDU am selben Abend vehement für ein teures Straßenbauprojekt warb, lässt ihr ohnehin schwaches Eintreten für den Klimaschutz in einem fahlen Licht erscheinen.

Nun hat abschließend noch der Gemeinderat die Möglichkeit, eine andere Entscheidung zu treffen – wenn sich die CDU bis dahin besinnt.