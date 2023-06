10 Zwei in einem: Das Kreisimpfzentrum in Ludwigsburg gehört zu den größeren im Land. Am 22. Januar soll es den Betrieb aufnehmen. Foto: factum/Andreas Weise

Die baden-württembergische Impfkampagne soll in einer Woche beginnen. Was erwartet die Impflinge dann? Wie sind die Verantwortlichen vorbereitet? Und gibt es noch Verbesserungsbedarf? Zu Besuch in einem Kreisimpfzentrum.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Lange warten musste am Donnerstagnachmittag niemand vor dem Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Ludwigsburger Weststadt. Dass die Mitarbeiter beinahe im Minutentakt die Impflinge durch die Impfstraßen schleusten, lag aber nicht an Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt draußen, sondern an ihrer Aufgabe: Der Landkreis wollte nur sehen, ob alles reibungslos läuft, wo noch nachgesteuert oder etwas geändert werden muss. Am 22. Januar, wenn der Landkreis die ersten Impfdosen erhält, soll der Betrieb – mit einer Woche Verzögerung – dann beginnen.