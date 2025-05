1 Roland Kaiser öffnet einen Spalt zu seinem Privatleben. Foto: imago/Revierfoto

So privat zeigt sich Roland Kaiser selten. Der Schlagersänger hat drei Fotos von seinen entzückenden Enkelkindern in den sozialen Medien geteilt.











In der ersten Reihe eines Konzerts sitzen in der Regel besondere Menschen für einen Künstler. Eingefleischte Fans, die seit Jahren an der Seite der oder des Musikers sind, berufliche Weggefährten, enge Freunde oder die Familie. Bei einem Auftritt von Roland Kaiser (73) in Oberhausen nahmen seine Enkelkinder vor und hinter der Bühne Platz.