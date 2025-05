Sarah Jessica Parker (60) ist zu beschäftigt, um die Met Gala zu besuchen. Dabei gilt die Schauspielerin seit Jahren als Stammgast bei der jährlichen New Yorker Modeveranstaltung. Nun halten die 60-Jährige offenbar berufliche Verpflichtungen von der Gala ab.

"Ich muss arbeiten... aber es wird so viel zu sehen geben und ich freue mich darauf, zu sehen, was jeder macht", sagte sie zu "Entertainment Tonight". "Und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sie das Thema interpretieren und welche Hausaufgaben sie dafür auf sich genommen haben."

Der "Sex and the City"-Star ist immer noch begeistert von der jährlichen Benefizveranstaltung zugunsten des "Costume Institute" des Metropolitan Museum of Art in New York. Sarah Jessica Parker sagte, ihr liege sehr viel an der Veranstaltung und die Arbeit der Organisatoren sollte gewürdigt werden.

Am kommenden Montag findet die Met Gala statt

Die diesjährige Met Gala wird am 5. Mai im Metropolitan Museum of Art in New York stattfinden. Musikproduzent Pharrell Williams (52), einer der Co-Vorsitzenden der auch als "Mode-Oscar" bekannten Veranstaltung, hat bereits erklärt, dass das Event eine "sehr beeindruckende, wunderschöne Nacht" sein wird.

Neben der alljährlichen Gastgeberin, "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (75), ist Williams mit Schauspieler Colman Domingo (55), Rennfahrer Lewis Hamilton (40) und Rapper A$AP Rocky (36) einer der Mitgastgeber. Er erzählte im "The Run-Through With Vogue"-Podcast: "Es wird eine sehr beeindruckende, wunderschöne Nacht, in der wir die Farbe Schwarz feiern. Wir feiern die Dinge, die mit dieser Farbe zu tun haben. Wir feiern die Mentalität. Wir feiern die Misere. Wir feiern den Fortschritt und den Erfolg. Und wir feiern das Potenzial." Der Dresscode lautet dieses Jahr "Tailored for You", passend zur neuen Met-Ausstellung "Superfine: Tailoring Black Style".