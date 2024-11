Zu berühmt für die Rolle?: Selena Gomez geht inkognito zu Castings

Selena Gomez (32) hat in einem Interview über ihre Tricks bei Schauspielcastings gesprochen. Sie bewerbe sich gelegentlich für neue Rollen, ohne ihren Namen zu verraten, sagte sie im Gespräch mit "The Hollywood Reporter". "Manchmal schicke ich ein Band ein, ohne dass sie wissen, dass ich es bin", erzählt die Schauspielerin und Sängerin.

Oft sei es vorgekommen, dass sie bereits vor dem Vorsprechen wegen ihres berühmten Namens abgelehnt worden sei. "Manchmal sagen sie schon, wenn sie hören, dass ich vorsprechen will: 'Nein, das passt nicht zu dem, was wir machen.' Oder sie sagen: 'Wir werden Leute einstellen, die niemand kennt'", erklärte Gomez. Durch den Trick wolle sie verhindern, schon im Vorfeld Vorverurteilungen ausgesetzt zu sein.

Selena Gomez ist einfach nur "eine Klientin"

Bei Castings mit persönlicher Anwesenheit stelle ihr Management sie deshalb nur als "eine Klientin" vor. Das habe etwa bei dem Film "Umweg nach Hause" (2016) funktioniert, in dem sie eine der Hauptrollen ergatterte. Als sie den Raum betreten habe, sei ein verwunderter Aufschrei durch die Reihen gegangen. "Ich habe gesagt: 'Nein, nein, nein, nein. Lassen Sie mich einfach lesen'", erinnerte sich Gomez.

Dennoch sei Selena Gomez nicht wütend über die Ablehnung, die immerhin an ihrem Standing liege. "Es bedeutet nur, dass ich weiterhin Dinge tun werde, die hoffentlich fesselnd und anders sind", erklärte sie. Aktuell ist sie in der Musical-Komödie "Emilia Pérez" zu sehen, in der sie die Ehefrau eines skrupellosen Kartellanführers verkörpert.

Für diese Rolle sei ihr die Unwissenheit des Teams zugute gekommen. Der Regisseur Jacques Audiard (72) habe nur wenig über sie gewusst, als er sie für den Film besetzte, berichtete er seinerseits "The Hollywood Reporter". Er habe Gomez - die aktuell mit 423 Millionen Abonnenten immerhin die Frau mit den weltweit meisten Instagram-Followern ist - nur aus zwei Rollen gekannt. Von ihrer Vergangenheit als Disney-Star habe er nichts gewusst.

Selena Gomez spielte von 2007 bis 2012 eine Hauptrolle in der Serie "Die Zauberer vom Waverly Place". Inzwischen war sie in zahlreichen anderen Rollen zu sehen, darunter im Serien-Hit "Only Murders in the Building". Außerdem ist die US-Amerikanerin als Popsängerin erfolgreich und hat sechs Alben veröffentlicht.