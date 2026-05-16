Zu Beginn seiner Hollywood-Karriere: Matthew McConaughey lebte 22 Tage als Mateo in Peru - ohne Strom

Als der Ruhm zu viel wurde, verschwand Matthew McConaughey nach Peru - ohne Strom, ohne Handynetz, nur als "Mateo". 22 Tage lang lebte der Schauspieler ein anderes Leben, um herauszufinden, was von ihm übrigbleibt.
Matthew McConaughey (56) ist nicht der Typ, der Krisen aussitzt. Als der Druck des frühen Ruhms ihm zu groß wurde, zog er die radikalste Konsequenz, die ein Hollywoodstar ziehen kann: Er verschwand. Nicht in eine Entzugsklinik, nicht in ein Luxusresort - sondern nach Peru. Ohne Strom. 22 Tage lang. Unter dem Namen Mateo.