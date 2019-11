Marco Grüttner von Jahn Regensburg Ex-VfB-Spieler kehrt in schwäbische Heimat zurück

Einst ging Marco Grüttner für den VfB II auf Torejagd, inzwischen ist er Kapitän bei Jahn Regensburg in der 2. Liga. Doch am Ende der Saison packt der Ludwigsburger seine Sachen und kehrt in seine Heimat zurück.