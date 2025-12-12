Zoomania 2 : Animationsfilm knackt in Rekordzeit die Milliardenmarke

Der Animations-Hit "Zoomania 2" knackt in Rekordzeit die Milliardenmarke und begeistert Fans weltweit. Der Streifen ist außerdem erst der zweite Hollywoodfilm in diesem Jahr, der weltweit über eine Milliarde Dollar einspielt.
Nur 17 Tage nach Kinostart durchbricht "Zoomania 2" mithilfe der aktuellen Einspielergebnisse am Freitag die Milliardenmarke. Kein anderer Animationsfilm aus der Traumfabrik hat das jemals so schnell geschafft, wie unter anderem das Branchenblatt "Deadline" berichtet. Weltweit hat der Film bislang 986,1 Millionen US-Dollar eingespielt - 232,7 Millionen davon in Nordamerika, während 753,4 Millionen aus den internationalen Märkten kommen. Am Freitag wird US-Berichten zufolge der Milliarden-Meilenstein schließlich erreicht. Damit ist "Zoomania 2" in diesem Jahr nach "Lilo & Stitch" erst der zweite Hollywoodfilm, der diese Marke an den Kinokassen überschreitet.