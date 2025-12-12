Zoomania 2 : Animationsfilm knackt in Rekordzeit die Milliardenmarke

Der Animations-Hit "Zoomania 2" knackt in Rekordzeit die Milliardenmarke und begeistert Fans weltweit. Der Streifen ist außerdem erst der zweite Hollywoodfilm in diesem Jahr, der weltweit über eine Milliarde Dollar einspielt.

Nur 17 Tage nach Kinostart durchbricht "Zoomania 2" mithilfe der aktuellen Einspielergebnisse am Freitag die Milliardenmarke. Kein anderer Animationsfilm aus der Traumfabrik hat das jemals so schnell geschafft, wie unter anderem das Branchenblatt "Deadline" berichtet. Weltweit hat der Film bislang 986,1 Millionen US-Dollar eingespielt - 232,7 Millionen davon in Nordamerika, während 753,4 Millionen aus den internationalen Märkten kommen. Am Freitag wird US-Berichten zufolge der Milliarden-Meilenstein schließlich erreicht. Damit ist "Zoomania 2" in diesem Jahr nach "Lilo & Stitch" erst der zweite Hollywoodfilm, der diese Marke an den Kinokassen überschreitet.

Neben diesem Meilenstein hat der Animationsfilm kürzlich bereits Rekorde gebrochen. Schon am Startwochenende spielte die Fortsetzung weltweit knapp 556 Millionen Dollar ein. Nahezu die Hälfte der Einnahmen stammte aus China. Mit einem Einspielergebnis von umgerechnet 272 Millionen US-Dollar legte "Zoomania 2" den Berichten zufolge dort bislang besten Start eines Animationsfilms, der nicht aus dem Land stammt, hin. Es war zudem der viertbeste weltweite Start überhaupt - nach "Avengers: Endgame", "Avengers: Infinity War" und "Spider-Man: No Way Home".

Auch in Deutschland ein Hit

Der Film kommt auch in vielen anderen Ländern gut beim Publikum an. Hinter China zählen Frankreich (29,6 Millionen Dollar), Südkorea (28,5 Millionen), Mexiko (20,9 Millionen) und Deutschland (17,7 Millionen) zu den fünf umsatzstärksten Auslandsmärkten.

Bei Disney ist die Freude über den neuen Rekord groß. "Alle bei Disney Animation haben ihr Herzblut, ihre Seele und ihre Leidenschaft in diesen Film gesteckt, um eine Geschichte voller Freude, Fantasie und unglaublicher Bedachtsamkeit zu erzählen", wird Jared Bush, Leiter der Walt Disney Animation Studios, zitiert. "Dieser Meilenstein bedeutet uns sehr viel, denn er bedeutet vor allem, dass das Publikum in die Kinos kommt, um gemeinsam diesen Film auf der großen Leinwand zu sehen. Alle zusammen, aus allen Gesellschaftsschichten und aus aller Welt - und damit wird der Traum des Films wahr."