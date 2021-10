Nach tödlichem Streit in Stuttgart-Feuerbach Soko ermittelt wegen Mordes aus Heimtücke

Am Sonntag ist in Feuerbach ein junger Mann bei einem Streit einer Gruppe junger Männer gestorben, bei dem ein Verdächtiger zum Messer gegriffen haben soll. Was verrät die Polizei über ihre Ermittlungen?