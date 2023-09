Foto: IMAGO/ingimage/ via imago-images.de

Tragischer Vorfall im Zoo Salzburg. Ein Nashorn greift eine 33-jährige Tierpflegerin an, die Frau stirbt. Ein Mann will ihr helfen und wird schwer verletzt. Er muss notoperiert werden.

Ein Nashorn hat im Zoo von Salzburg eine Tierpflegerin angegriffen und die 33-Jährige tödlich verletzt. Wie ein österreichischer Polizeisprecher in Salzburg mitteilte, wurde außerdem ein Pfleger schwer verletzt, als er seiner Kollegin zu Hilfe kommen wollte. Der 34 Jahre alte Mitarbeiter habe versucht, das Tier zu verscheuchen und sei dabei ebenfalls angegriffen worden, hieß es.

Die Frau starb an der Unglückssstelle. Ihr Kollege wurde für eine Notoperation in ein Krankenhaus gebracht. Der Zoo Salzburg blieb am Dienstag geschlossen.