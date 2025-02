Zoo: Karlsruher Eisbärenbaby erforscht Außengehege

1 Der Karlsruher Eisbären-Baby mit seiner Mutter Nuka (Archivfoto). Foto: dpa/Timo Deible

Er ist zurück in der Anlage, klettert, läuft und schnuppert auch mal am Wasser. Nebenan ist Vater Kap - schon wieder paarungswillig. Als Mutter Nuka den sieht, wetzt sie los.











Beschützt von Mutter Nuka hat sich das Karlsruher Eisbärbaby in die extra (bären)kindgerecht gemachte Außenanlage gewagt. Auf Videos, die der Zoo auf seiner Facebook-Seite zeigt, läuft das Jungtier herum und versucht, an Steinmauern hochzuklettern. „Der Kleine erkundet jetzt dieses neue Gehege“, sagte Zoodirektor Matthias Reinschmidt. „Für ihn ist natürlich alles spannend, was er sieht.“ Nur ins Wasser traue er sich noch nicht.