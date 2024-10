Zombies gehören seit Jahrzehnten zum festen Bestandteil des Horror-Genres und haben auch im Fernsehen ihren Siegeszug angetreten. In Serien wird das Bild der lebenden Toten oft variiert, indem sie als metaphorische Spiegel der Gesellschaft, als tragische Figuren oder als Bedrohung für das Überleben der Menschheit dargestellt werden. Die folgende Auswahl zeigt die Vielfalt dieses Genres – von klassischen Zombie-Apokalypsen bis hin zu komödiantischen und ungewöhnlichen Neuinterpretationen.

The Last of Us

Basierend auf dem gleichnamigen Videospiel, erzählt „The Last of Us“ von Joel und Ellie, die in einer von einem Pilzvirus zerstörten Welt ums Überleben kämpfen. Die Serie kombiniert düsteren Survival-Horror mit tiefgründigen Charakterstudien. Besonders herausragend sind die emotionale Tiefe der Protagonisten und die visuell beeindruckende Darstellung der post-apokalyptischen Welt.

Ash vs. Evil Dead

Diese Serie setzt die Handlung der berühmten „Evil Dead“-Filmreihe fort und folgt dem Antihelden Ash Williams, der erneut gegen dämonische Horden kämpfen muss. Die Mischung aus Slapstick-Humor, überzogener Gewalt und Horror macht die Serie zu einem Kult-Hit. „Ash vs. Evil Dead“ ist vor allem für Fans des schwarzen Humors und der Evil Dead-Filme ein Muss.

Kingdom

In diesem koreanischen Historien-Drama trifft der Kampf um den Thron auf eine Zombie-Seuche. „Kingdom“ spielt im Korea der Joseon-Dynastie und beeindruckt durch eine atemberaubende Inszenierung und den gekonnten Mix aus politischen Intrigen und untotem Horror. Die Serie hebt sich durch ihre einzigartige Zeitperiode und ihre visuelle Pracht von anderen Produktionen im Zombie-Genre ab.

The Walking Dead

Als wohl bekannteste Zombie-Serie folgt „The Walking Dead“ einer Gruppe Überlebender, die in einer von Untoten überrannten Welt versuchen, Menschlichkeit zu bewahren. Die Serie bietet nicht nur spannende Zombie-Action, sondern auch tiefgehende Charakterentwicklungen und thematisiert moralische Fragen des Überlebens. Mit mehreren Spin-offs und über zehn Staffeln hat die Serie das Zombie-Genre im Fernsehen nachhaltig geprägt.

The Walking Dead: Daryl Dixon

In diesem Spin-off von „The Walking Dead“ findet sich der beliebte Charakter Daryl Dixon in Frankreich wieder, wo er gegen neue Bedrohungen und Zombie-Arten kämpfen muss. Die europäische Kulisse und die Entwicklung von Daryls Charakter bringen frischen Wind in das Franchise. Die Serie bleibt jedoch ihren Wurzeln treu und bietet weiterhin intensive Action und emotionalen Tiefgang.

The Walking Dead: Dead City

In diesem Ableger steht die komplexe Beziehung zwischen Maggie und Negan im Zentrum, die sich in New York wieder Zombies stellen müssen, um Maggies entführten Sohn zu befreien. Die post-apokalyptische Metropole bietet eine dichte, bedrückende Atmosphäre, die an klassische Zombiefilme erinnert. „Dead City“ erweitert das Walking-Dead-Universum durch neue Charakterdynamiken und frische Handlungselemente.

Fear the Walking Dead

Als erster Ableger von The Walking Dead erzählt „Fear the Walking Dead“ die Geschichte einer Familie in den frühen Tagen der Zombie-Apokalypse. Die Serie bietet eine frische Perspektive auf den Zusammenbruch der Zivilisation und die Anfänge der Bedrohung durch die Untoten. Mit starken Charakteren und einem Fokus auf zwischenmenschliche Beziehungen hat sie sich eine eigene Fangemeinde aufgebaut.

All of Us Are Dead

Diese südkoreanische Serie spielt an einer Highschool, die plötzlich von einer Zombie-Epidemie heimgesucht wird. Die Jugendlichen müssen sich nicht nur gegen die Zombies verteidigen, sondern auch mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens in einer extremen Situation klarkommen. „All of Us Are Dead“ bietet packende Action und emotionale Momente, die das Genre in einem neuen Licht präsentieren.

ZOM 100: Bucket List of the Dead

Diese japanische Serie basiert auf einem Manga und zeigt eine humorvolle Sicht auf die Zombie-Apokalypse. Der Protagonist beschließt, seine letzte Zeit auf der Erde zu nutzen, um eine „Bucket List“ abzuarbeiten, während um ihn herum die Untoten wüten. Die Serie kombiniert Comedy, Action und eine überraschend optimistische Botschaft.

Kabaneri of the Iron Fortress

In einer Welt, die von Zombie-ähnlichen Kreaturen, den „Kabane“, überrannt wird, kämpfen Überlebende auf gepanzerten Zügen ums Überleben. Die Serie zeichnet sich durch ihre Anime-Ästhetik und dynamische Action-Szenen aus. „Kabaneri of the Iron Fortress“ bietet eine ungewöhnliche Mischung aus Steampunk, Fantasy und Zombie-Horror.

Highschool of the Dead

Diese Anime-Serie kombiniert klassische Zombie-Action mit einer Highschool-Umgebung. Eine Gruppe von Schülern kämpft sich durch eine Welt, die von einer Zombie-Plage überrannt wird. Die Serie bietet rasante Action und ein schnelles Tempo, das sich an Genre-Fans richtet.

Fear the Walking Dead: Flight 462

In diesem Kurzformat-Spin-off wird die Geschichte eines Flugzeugs erzählt, das während des Ausbruchs der Zombie-Apokalypse in der Luft gefangen ist. Die klaustrophobische Atmosphäre und die Ungewissheit, wer infiziert ist, machen die Serie zu einem intensiven Horror-Erlebnis. Trotz seiner Kürze ist „Flight 462“ ein spannendes Stück im Walking-Dead-Universum.

Daybreak

„Daybreak“ verbindet Zombie-Horror mit Teenie-Komödie und erzählt von einem Highschool-Schüler, der sich in einer von Zombies überrannten Welt behaupten muss. Mit ihrem schrägen Humor und einer post-apokalyptischen Coming-of-Age-Geschichte bietet die Serie einen frischen Blick auf das Genre.

Sankarea: Undying Love

Diese Anime-Serie stellt das Zombie-Genre auf den Kopf, indem sie eine Liebesgeschichte zwischen einem Jungen und einem Mädchen erzählt, das sich in einen Zombie verwandelt. „Sankarea“ kombiniert Romanze mit Zombie-Elementen und hebt sich durch seine unkonventionelle Erzählweise und emotionale Tiefe von klassischen Zombie-Geschichten ab.

Z Nation

Diese Serie präsentiert eine humorvolle und actionreiche Version der Zombie-Apokalypse. „Z Nation“ folgt einer Gruppe Überlebender, die quer durch die USA reisen, um einen Mann zu retten, der möglicherweise die Rettung der Menschheit in sich trägt. Mit ihrem leichteren Ton und vielen unvorhersehbaren Wendungen bietet die Serie einen frischen Ansatz im Zombie-Genre.

Black Summer

Als Prequel zu „Z Nation“ ist „Black Summer“ deutlich düsterer und intensiver. Die Serie konzentriert sich auf die frühen Tage der Zombie-Apokalypse und folgt verschiedenen Charakteren, die ums Überleben kämpfen. Die schnelle Erzählweise und die intensiven Action-Sequenzen sorgen für nervenaufreibende Spannung.

Dead Set – Reality Bites

Diese britische Mini-Serie spielt in einem Big-Brother-ähnlichen Setting, in dem die Teilnehmer einer Reality-Show nichts von der Zombie-Apokalypse wissen, die draußen tobt. Der düstere Humor und die Gesellschaftskritik machen „Dead Set“ zu einem originellen Beitrag zum Zombie-Genre.

Death Valley

Death Valley kombiniert Horror mit Comedy und folgt im Mockumentary-Stil einer Spezialeinheit, die sich in Kalifornien mit Zombies, Vampiren und anderen übernatürlichen Kreaturen herumschlagen muss. Der humorvolle Ansatz und die kurzen, actiongeladenen Episoden machen die Serie zu einer unterhaltsamen Alternative zu den eher ernsthaften Zombie-Serien.

Beasts Like Us

„Beasts Like Us“ (ursprünglicher Titel: "Followers") erzählt die Geschichte von vier jungen Erwachsenen, die sich in einer Welt zurechtfinden müssen, in der Zombies, Dämonen, Aliens, Vampire und andere übernatürliche Wesen zum Alltag gehören. Während sie versuchen, ihr normales Leben mit Jobs und Beziehungsproblemen zu meistern, sehen sie sich zugleich mit der Herausforderung konfrontiert, den bedrohlichen Kreaturen mit Verständnis und Gleichberechtigung zu begegnen.

Die Faszination für Zombie-Serien ist vielfältig und reicht von düsteren Apokalypsen bis hin zu skurrilen Komödien. Die Untoten dienen nicht nur als Quelle des Horrors, sondern oft auch als Spiegel gesellschaftlicher Ängste und Konflikte. Ob klassische Zombie-Angriffe, tiefgründige Charakterstudien oder humorvolle Neuinterpretationen – das Genre bleibt unsterblich.