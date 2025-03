Zollstreit: Trump droht Kanada mit hohen Zöllen auf Milchprodukte

In den Zollstreit zwischen den USA und Kanada kehrt keine Ruhe ein. US-Präsident Trump zeigt sich verärgert über Einfuhrbestimmungen des nördlichen Nachbarn für Milchprodukte und will gleichziehen.

US-Präsident Donald Trump droht Kanada mit weiteren Zöllen - besonders im Bereich der Landwirtschaft in Höhe von um die 250 Prozent. „Sie haben enorme Zölle. Sie machen es uns unmöglich, Holz oder Milchprodukte nach Kanada zu verkaufen“, sagte Trump im Weißen Haus. Kanada würde die USA „abzocken“. „Wir werden ihnen genau die gleichen Zölle auferlegen, es sei denn, sie lassen sie fallen“, kündigte der Republikaner an. Das könne noch heute passieren - aber vielleicht auch erst am Montag oder Dienstag.

Für einige - aber nicht längst nicht alle - Milchprodukte erhebt Kanada tatsächlich Zölle von weit mehr als 200 Prozent, insbesondere wenn die Importe über die festgelegten Quoten hinausgehen. Kanada macht Importe außerhalb festgelegter Quoten sehr teuer. So soll die heimische Milchindustrie geschützt werden. Tatsächlich sind die US-Zölle auf Milchwaren aus Kanada deutlich niedriger. Kanadas sogenanntes Mengenregulierungssystem ist schon länger ein Streitpunkt zwischen den beiden Nachbarländern.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Krieg gegen die Ukraine Trump droht Moskau mit Sanktionen und fordert Verhandlungen Lange hatte Präsident Trump die Ukraine und Präsident Selenskyj kritisiert und Russland Avancen gemacht – nun droht er Moskau. Zuvor beschoss Russland die Ukraine massiv mit Raketen.

Trump hatte erst am Donnerstag angekündigt, eine Reihe kanadischer Waren von den 25-Prozent-Zöllen auszunehmen, die seine Regierung Anfang der Woche in dem Handelskonflikt verhängt hatte. Doch trotz Trumps Rücknahme einiger Strafmaßnahmen bleibt die Regierung in Ottawa bei ihren Gegenzöllen in gleicher Höhe auf Waren im Wert von um gerechnet knapp 20 Milliarden Euro pro Jahr. Allerdings verschob Premier Justin Trudeau eine für Ende März geplante zweite Stufe der Gegenzölle auf deutlich mehr US-Waren auf den 2. April - der Tag, den Trump vorläufig als Frist gesetzt hat, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Vollständig aussetzen will die Regierung in Ottawa die Einfuhrabgaben erst dann, wenn Trump die Handelsbeschränkungen ganz fallen lässt.

Kanada zeigt sich dieser Tage politisch und gesellschaftlich geeint: Die Gouverneure mehrerer Provinzen kündigten ihrerseits Vergeltungsmaßnahmen an und zeigen harsche Rhetorik gegenüber Washington. Der Regierungschef der Provinz Ontario, Doug Ford, drohte den US-Bundesstaaten Minnesota, Michigan und New York mit einer extra-Gebühr von 25 Prozent auf Stromexporte. In vielen Alkohol-Märkten überall im Land wurden US-Produkte aus den Regalen genommen.