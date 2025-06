Zollstreit mit den USA: Wie Källenius einen Deal mit Trump machen will

Der Ton zwischen dem weißen Haus in Washington unter der Führung von Donald Trump und der Europäischen Union hat sich unlängst wieder verschärft. Am Mittwoch sind wie von Trump angekündigt, die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium verdoppelt worden – wodurch nun ein Satz von 50 statt 25 Prozent gilt. Während die EU darüber spricht, wie ein Deal mit Trump gemacht werden könnte und Bundeskanzler Friedrich Merz am Abend mit Trump zu Gast ist, äußert auch der Mercedes-Benz-Vorstandschef Ola Källenius in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin SPIEGEL Ideen, um die Wogen zu glätten.

Darunter: Ein Ausgleichsmechanismus für Autos. Das heißt, für jedes Auto, das die USA zollfrei verlässt, soll eines zollfrei aufgenommen werden. Denn die 350 000 Autos, die in den USA gebaut und verkauft würden, würde nicht unbedingt nur dort verkauft. Vielmehr würde in 150 Länder exportiert werden und Mercedes Benz damit zu einer ausgeglicheneren Handelsbilanz der USA führen, so Källenius. Seiner Meinung nach solle das in den Verhandlungen berücksichtigt werden. Zur Beziehung zu Trump direkt äußerte er sich nicht, betonte aber, dass sie eine „konstruktive Beziehung mit den jeweiligen Regierungen in den Märkten“ hätten.

Källenius hält auch eigene Regelung mit den USA für möglich

Dabei kann sich der Vorstandschef auch eine einzelne Regelung mit dem weißen Haus vorstellen. Die Autobranche biete sich als Blaupause an, um eine Art Präzedenzfall zu schaffen. Außerdem könne in die Verhandlungen einfließen, gegenseitige Standards anzuerkennen – um Komplexität in der Produktion zu reduzieren. Bisher müssten Autos oft mehrfach entwickelt werden, weil die Regulierungen in den beiden Staaten nicht identisch sind.