Beim Zoll in Winnenden tauchen immer wieder ungewöhnliche Lieferungen auf. Bestellungen über Temu & Co. können vermeintliche Schnäppchen schnell zum teuren Fehlkauf machen.
Tote Tiere, Medikamente mit zweifelhaften Inhaltsstoffen, plumpe Fälschungen und potenziell gefährlicher Ramsch: Beim Zoll in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) landen regelmäßig skurrile Lieferungen. Gerade im Zeitalter von Billig-Internetplattformen wie Temu oder Ali-Express entpuppen sich vermeintliche Schnäppchen oft als teure Problemfälle.