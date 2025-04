Zollkonflikt: Ifo-Chef: Weltwirtschaftskrise nicht auszuschließen

2 Containerschiff liegt im Hafen von Los Angeles. Wohin führt der von US-Präsident Trump losgetretene Zollkonflikt? Foto: Etienne Laurent/FR172066 AP/AP/dpa

Die zwei größten Volkswirtschaften liefern sich im Handelsstreit einen Showdown. Welche Folgen hat das Machtspiel für Weltwirtschaft und Finanzmärkte?











München - Nach Ansicht des Ökonomen Clemens Fuest ist eine Weltwirtschaftskrise wegen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle nicht auszuschließen. Die große Gefahr sei, dass sich der Protektionismus immer schneller ausbreitet, auch in China und Europa, sagte der Präsident des Ifo-Instituts in München in einem Interview der Süddeutschen Zeitung.