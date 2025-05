Zollkonflikt: EU bietet USA Handelsausgleich von 50 Milliarden Euro an

1 EU-Handelskommissar Maros Sefcovic sucht nach einer Einigung im Zollstreit mit den USA. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Brüssel - Angesichts drohender US-Strafzölle stellt die EU-Kommission den Vereinigten Staaten ein Handelsangebot im Umfang von 50 Milliarden Euro in Aussicht. Käufe von Flüssigerdgas (LNG) oder Agrarprodukten wie Sojabohnen aus den USA könnten schnell zur Verringerung des bilateralen Handelsdefizits beitragen, sagte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic in einem Interview mit der Zeitung "Financial Times". Die EU wolle damit einer Eskalation des transatlantischen Handelskonflikts entgegenwirken.