Dutzende Tonnen von Kokain konnten durch deutsche Zollbeamten beschlagnahmt werden.

Deutschen Ermittlern gelingt größter Schlag gegen den Kokainhandel: Dutzende Tonnen Kokain im Wert von mehreren Milliarden Euro beschlagnahmt.











Dem Zollfahndungsamt in Stuttgart gelang bisher einer der größten Schläge gegen den Kokainhandel in der Bundesrepublik. Wie die deutschen Ermittler der Zollfahndung Stuttgart und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Freitag mitteilten, wurden dabei „dutzende Tonnen Kokain im Wert von mehreren Milliarden Euro aus dem Verkehr gezogen“. Es gab demnach Durchsuchungen in sieben Bundesländern, sieben Haftbefehle wurden vollstreckt.