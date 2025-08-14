Zollernalbkreis: Wegen Hitze: Kind kollabiert bei Wanderung - Großeinsatz

1 Ein Kind mit Kreislaufproblemen löst in Albstadt einen Großeinsatz des Rettungsdienstes aus (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Winfried Rothermel/IMAGO/Winfried Rothermel

Eine Abkürzung wird einer Wandergruppe aus Kindern und Jugendlichen auf der Schwäbischen Alb zum Verhängnis. Am Ende müssen zwei Kinder ins Krankenhaus.











Die Kreislaufprobleme eines Kindes in einer Wandergruppe mit anderen Kindern und Jugendlichen haben in Albstadt im Zollernalbkreis einen Großeinsatz des Rettungsdienstes ausgelöst. Eine 15-köpfige Gruppe habe mit ihren Betreuern eine Abkürzung nehmen wollen, sagte der Vorsitzende des DRK-Kreisverbands Zollernalb, Heiko Lebherz. Weil der Weg sehr steil gewesen sei, sei eines der Kinder in der Hitze kollabiert. Das habe die anderen Kinder dann so mitgenommen, dass diese ebenfalls teilweise behandelt werden mussten, so Lebherz. Zunächst hatte die „Schwäbische Zeitung“ berichtet.