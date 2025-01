Zollernalbkreis: Warensendungen gestohlen – zwei Männer festgenommen

1 Zwei Männer haben offenbar Pakete gestohlen (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Im baden-württembergischen Hechingen sollen zwei Männer im großen Stil Pakete geklaut haben. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen, wie die Polizei mitteilte.











Im baden-württembergischen Hechingen (Zollernalbkreis) haben offenbar zwei Männer im großen Stil Pakete geklaut. Ein 45-jähriger Paketzusteller und sein 23 Jahre alter mutmaßlicher Komplize wurden am Samstag festgenommen, als sie gerade Pakete in einen Lastwagen luden, wie die Polizei in Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Hechingen am Montag mitteilten. Tags darauf wurden sie dem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in Untersuchungshaft.