Albstadt im Zollernalbkreis Verdacht auf Geiselnahme im Polizeirevier - U-Haft

Ein 42-Jähriger betritt in Albstadt in Polizeirevier und verlangt Zugang zum Zellentrakt. Zur Untermauerung seiner Forderung behauptet der Mann, eine Handgranate mit sich zu führen. Was bislang über den Fall bekannt ist.