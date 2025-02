Zollernalbkreis: Mehrere Brände in Schultoiletten – Kreis spricht von „idiotischer“ TikTok-Challenge

Mehrere Brände in Schultoiletten – Kreis spricht von „idiotischer“ TikTok-Challenge

1 Die Feuerwehr musste mehrfach zum Berufsschulzentrum in Hechingen ausrücken. (Symbolbild) Foto: imago/Martin Wagner

Wie weit traust du dich, zu gehen? Bei Mutproben auf der Video-Plattform TikTok scheint nichts unmöglich: Luft wird bis zur Ohnmacht angehalten oder – wie wohl jetzt – Feuer in Schultoiletten gelegt.











Link kopiert



Mehrere Brände in Toiletten des Berufsschulzentrums in Hechingen lassen nach offiziellen Angaben vermuten, dass eine sogenannte TikTok-Challenge dahintersteckt. Bei einer solchen „Challenge“ (engl. für Herausforderung) aus dem sozialen Netzwerk will man besonders viele Likes von Followern erhalten. Die Teilnehmenden drehen dabei Videos, die Aufsehen erregen sollen.