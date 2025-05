1 Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Mann steht auf dem Gestänge eines Traktoranhängers. Er stürzt und wird vom Anhänger mitgeschleift.











Ein Mann ist am Vatertag in Geislingen (Zollernalbkreis) von einem Traktor gestürzt und mehrere Meter vom Anhänger mitgeschleift worden. Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte.