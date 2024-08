1 Nach dem Fund einer Leiche in Straßdorf (Zollernalbkreis) steht die Todesursache nun fest (Symbolfoto). Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Nach dem Fund einer Leiche in einem Waldstück in Straßdorf (Zollernalbkreis) steht die Todesursache fest. Die Hintergründe.











Nach dem Fund einer Leiche am 21. Juli in Straßdorf (Zollernalbkreis) hat die Polizei am Donnerstag die Todesursache bekannt gegeben. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Ermittlungen sei die tot aufgefundene 30-jährige Frau an der Einnahme von Amphetaminen gestorben, teilte die Polizei mit.